Bu Hafta Küresel Sanat ve Kültür Takvimi: Frieze Seoul, KIAF ve Venedik

Haftanın öne çıkanları

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına uzanan zengin bir etkinlik programı izleyicilerle buluşuyor. Frieze Seoul ve KIAF Art Seoul gibi büyük fuarlardan, Venedik Film Festivali ve Toronto'daki sinema etkinliklerine; Londra, Paris ve Beyrut'taki önemli sergilere kadar pek çok başlık gündemde.

Uluslararası sanat fuarları

Frieze Seoul 2025

3-6 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Gangnam COEX'de gerçekleşecek fuarda 30’u aşkın ülkeden 120’den fazla galeri yer alacak. Program; performanslar, filmler, söyleşiler ve sanatçı projeleriyle dolu. Lehmann Maupin, Hauser & Wirth, Gagosian gibi global galerilerin yanı sıra sanatçı merkezli katılımlar da dikkat çekiyor. Fuarda retrospektifler Lee Bul, Mark Bradford ve Kim Tschang-Yeul gibi isimlere odaklanıyor.

KIAF Art Seoul

4-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen KIAF Art Seoul, 2002'deki ilk etkinliğinden bu yana Seul'de sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl fuar 20'den fazla ülkeden 175 galeriyi konuk edecek.

FNB Art Joburg 2025

5-7 Eylül tarihlerinde Güney Afrika, Johannesburg'da Sandton Convention Centre'da yapılacak FNB Art Joburg 2025, kıta genelinden birçok sanatçıyı ve kreatifi buluşturan hem ticari hem kültürel bir platform sunuyor.

Penrod Arts Fair

Bu yıl 58. yılını kutlayan Penrod Arts Fair, ABD'nin Indianapolis kentinde 5-6 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Fuarda ülke genelinden 1000'i aşkın sanatçı eserlerini sergileyecek.

New York: Kağıt ve koleksiyon odaklı fuarlar

Collectible New York WSA'da, Art on Paper NYC ise Manhattan'daki Pier 36'da 4-7 Eylül tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak; her iki fuar da kağıt tabanlı eserler, bağımsız galeriler ve koleksiyon ürünlerine odaklanıyor.

Sergiler

Londra vitrini

Encounters: Giacometti x Mona Hatoum sergisi, Alberto Giacometti ile çağdaş sanatçı Mona Hatoum arasındaki etkileyici diyaloğu keşfe çıkarıyor. Sergi 11 Ocak 2026'ya kadar Barbican'da görülebilir.

Millet: Life on the Land sergisi, Jean-François Millet'in The Angelus tablosu ve kırsal yaşamı onurlandıran eserlerini kapsıyor; 19 Ekim'e kadar National Gallery'de açık.

Wicked Game adlı sergi, Lindsey Mendick’in Tudor döneminde güç ve cinsiyet ilişkilerine dair çalışmalarını sunuyor. Sergi 31 Ekim'e dek Kenilworth Castle'da ziyaret edilebilecek.

Walk the House sergisiyle Do Ho Suh, hafıza, yokluk, ev ve kimlik temalarını estetik bir dille işliyor; 26 Ekim'e kadar Tate Modern'de açık.

Culture House, Londra'da Somali kültürüne adanmış ilk kalıcı sergi alanı olarak perşembeden pazara kadar açık; mekânda 150'den fazla eser (el yapımı taraklardan horoz çanlarına) sergileniyor, şiir atölyeleri ve dijital arşiv erişimi de sunuluyor.

Avrupa'da öne çıkan sergiler

Paris'te Palais de Tokyo'da Vivian Suter'in Disco sergisi (yaklaşık 500 eser) ile Thao Nguyen Phan'ın Le Soleıl Tombe Sans Un Bruit sergisi 7 Eylül'e kadar izlenebilir.

Catherine Balet'in ışık ve algı üzerine fotoğraf çalışmaları Albedo, 4 Ekim'e kadar Paris'te Bigaignon galerisinde sergileniyor.

Pieces a vivre sergisi, Ai Weiwei ve Subodh Gupta gibi isimlerin eserleriyle modern yaşam mekanlarını estetikle buluşturuyor; 29 Ekim'e kadar Galleria Continua'da görülebilir.

Valerie Ghoussaini'nin Girls Just Want to Have Fun adlı monokrom resim sergisi 29 Eylül'e kadar Beyrut'taki Wadi 99 Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

Yoko Ono: Unfinished sergisi, Karadağ'daki Museum of Contemporary Art of Montenegro (MCAM)'da 15 Eylül'e kadar açık.

Milko Pavlov sergisi, küratörlüğünü Nadezhda Dzhakova üstlendiği programla 12 Ekim'e kadar Sofia Arsenal - Museum of Contemporary Art'ta görülebilir.

Film festivalleri

Venedik Film Festivali (82. edisyon) İtalya'nın Venedik kentinde devam ediyor ve 6 Eylül'e kadar sürecek. Festival, kırmızı halı etkinliklerinin yanı sıra Filistin'e destek verenlerin gerçekleştirdiği protestolarla da gündemde.

Toronto Uluslararası Film Festivali, 50. yılını kutlayarak 4-14 Eylül tarihlerinde Kanada'nın Toronto kentinde sinemaseverleri ağırlayacak. Ayrıca Deauville Amerikan Film Festivali de 4-14 Eylül tarihlerinde Fransa'da gerçekleşiyor.

Konser ve gösteriler

Coldplay için metinde yarın, 4 ve 6 Eylül tarihleri anılıyor. Diğer konserler arasında; Hintli şarkıcı ve besteci Arijit Singh 5 Eylül'de Londra'da, Yusuf İslam 6 Eylül'de Cambridge'de sahne alacak.

Bryan Adams 6 Eylül'de Chelmsford, Robbie Williams 7 Eylül'de Prag, Alan Walker 5 Eylül'de Almatı'da performans sergileyecek.

Andrea Bocelli 6 Eylül'de Bratislava'da, AP Dhillon ise 7 Eylül'de Dubai'de hayranlarıyla buluşacak.

Sahne gösterileri kapsamında Whoopi Goldberg'in gösterisi 4 Eylül'de Londra'da, 5 Eylül'de Cardiff'te gerçekleşecek.

Sonuç

Bu hafta küresel kültür takvimi, büyük fuarlar, kapsamlı sergiler, öne çıkan film festivalleri ve çeşitli konserlerle dolu. Etkinlikler, hem yerel hem uluslararası izleyicilere yeni keşifler ve tartışma fırsatları sunuyor.