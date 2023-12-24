Bu illerde yaşayanlar Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar, fırtına, sağanak heyelan... Sakarya, İstanbul, Düzce, Bursa, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van,

Meteoroloji'nin son uyarılarına göre, Türkiye genelinde hava durumu ciddi şekilde etkilenecek. Ülke genelinde sarı kodlu uyarı verilirken, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak. Bu nedenle vatandaşların, günlük yaşamlarında bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri alması konusunda uzmanlar ve meteoroloji tarafından uyarılar yapıldı

Bu illerde yaşayanlar Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar, fırtına, sağanak heyelan... Sakarya, İstanbul, Düzce, Bursa, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışlı bir hava öngörülüyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak. Bu yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, genel olarak Karadeniz bölgesinde 3 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak yağışların etkisiyle özellikle belirtilen bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Sarı kodla uyarı yapılan iller arasında Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Muş, Rize, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce bulunmaktadır. Bu illerde yaşayan vatandaşların, meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.

hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

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