Bu Yıl Ramazan 29 Gün Sürecek! İlk İftar 1 Mart'ta

Diyanet, Ramazan'ın 29 gün süreceğini açıkladı. İlk teravih 28 Şubat'ta, ilk iftar ise 1 Mart'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:09
Bu Yıl Ramazan 29 Gün Sürecek! İlk İftar 1 Mart'ta

Ramazan Bu Yıl 29 Gün Sürecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. İlk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı kılınacak ve ilk iftar 1 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Kadir Gecesi ve Bayram Tarihleri

Kuran-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 26 Mart tarihinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak.

Fitre Miktarı 180 Lira

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl için fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Verilmesi Önemli

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Ramazan'ın her anının bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Ramazanda ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Ramazan ve Kur’an İlişkisi

Çalış, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu vurgulayarak, bu ayda Kur'an ile daha fazla hemhal olunması gerektiğini belirtti.

Hicri Takvim ve Oruç Süresi

Çalış, hicri takvimin miladi takvimden 10-11 gün daha kısa olduğunu ve bu durumun Ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulmasına neden olduğunu söyledi. "Ramazan ayı hicri takvimin bir parçası olduğu için oruç bazen 29 gün sürer." diye ekledi.

İnfak ve Zekatın Önemi

Müslümanların Ramazan ayında infaklarını artırması gerektiğine dikkat çeken Çalış, "Yeryüzünde nice insanımız açlık ve sefaletle pençeleşiyor, bu yüzden Ramazan'da artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içerisinde de sürdürmemiz gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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