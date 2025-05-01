Budapeşte'de Macar-Türk Kültür Zirvesi Düzenlendi

Budapeşte'de "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi"

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Devletleri ile Macaristan arasında kültür, yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini stratejik düzeye taşımayı hedefleyen "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" programı düzenlendi.

Etkinliğe, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan da üst düzey temsilcilerin yer aldığı zirve, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilimsel ve Kültürel İşbirliği

Bakan Hanko, açılış konuşmasında programın, sadece bilimsel ve kültürel işbirliğinin değil, aynı zamanda halklar arası anlayışın güçlenmesine hizmet ettiğini vurguladı. "Bu zirve, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin kültürel gelişimini de inşa etmeyi hedefliyor," dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, konuşmasında Macaristan ile Türk Dünyası arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti ve bilim insanlarının 19'uncu yüzyıldaki Türkoloji bilimine katkılarını anlattı. Raev, Macar kurumlarıyla yapılan ortak projelere örnek olarak "Petöfi temalı uluslararası şiir çeviri yarışması" ve ressamlar buluşması gibi etkinlikleri belirtti.

Ortak Bildirge ve Gelecek Taahhütleri

Program kapsamında kabul edilen "Macaristan ile Türk Devletleri Arasında Yükseköğretim, Araştırma, İnovasyon ve Kültür Alanlarında İş Birliği Bildirgesi" ile müzeler arası koordinasyon, ortak film yapımları, yaratıcı endüstri etkinlikleri ve yapay zeka-biyoteknoloji gibi öncelikli alanlarda projelere başlamayı taahhüt ettiler.

Bildirgede, TÜRKSOY'un üye ülkelerle Macaristan arasında başarılı kültürel işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, bu işbirliğinin artarak sürdürülmesi gerektiğine dair güçlü bir irade belirtildi.

Etkinliğin sonunda, katılımcı ülkelerin temsilcileri tarafından imzalanan ortak deklarasyonla, bölgesel kültürel işbirliğini somut adımlarla ilerletme iradesi teyit edildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Devletleri ile Macaristan arasında kültür, yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini stratejik düzeye taşımayı hedefleyen "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" programı düzenlendi. Programa, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko (solda) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (sağda) katıldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Devletleri ile Macaristan arasında kültür, yükseköğretim, araştırma ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini stratejik düzeye taşımayı hedefleyen "Macar-Türk Kültür, Yükseköğretim ve Yenilikçilik Zirvesi" programı düzenlendi. Programa, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko (solda) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (sağda) katıldı.