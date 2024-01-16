BUDO 7 deniz seferini kuvvetli rüzgar sebebi ile iptal etti

Bursa ile İstanbul arasında deniz otobüsü seferleri, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ile yapılacak 12 seferin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamada, saat 11.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) arasındaki seferler ile saat 12.55'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) arasındaki seferin iptal olduğu bildirildi.

Aynı nedenle saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki seferler iptal oldu.