BUDO 8 Ocak 2026'de Bazı Seferleri İptal Etti — Mudanya, Kabataş, Armutlu

BUDO, 8 Ocak 2026'de olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 19:51
Olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2026'da planlanan seferler iptal edildi

Yetkililer, Bursa’nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler (8 Ocak 2026 Perşembe)

Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca, olumsuz hava şartlarının seyrine göre seferlerde yeni iptallerin yaşanabileceği ifade edildi.

