BUDO 8 Ocak 2026'de Bazı Seferleri İptal Etti — Mudanya, Kabataş, Armutlu

BUDO bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti

Olumsuz hava şartları nedeniyle 8 Ocak 2026'da planlanan seferler iptal edildi

Yetkililer, Bursa’nın Mudanya ilçesi ile İstanbul Kabataş ve Armutlu (İhlas) arasında yapılması planlanan bazı deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler (8 Ocak 2026 Perşembe)

Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini resmi internet sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi. Ayrıca, olumsuz hava şartlarının seyrine göre seferlerde yeni iptallerin yaşanabileceği ifade edildi.

