Sultangazi Belediyesi'nden Miniklere Rengarenk Hafta Sonu Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu, 7’den 77’ye herkese hitap eden etkinlikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hafta sonu düzenlenen çocuk programları miniklerin yoğun ilgisini çekiyor.

Sultangazi Belediyesi Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu kapsamında çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor. Minik misafirler hafta sonları kendileri için hazırlanan programlarla keyifli zaman geçiriyor, tiyatro, sinema ve müzikallerle kültür-sanatın içinde yer alıyor.

Etkinliklerde çocuklar yaşıtlarıyla bir arada vakit geçirirken öğretici programlar sayesinde yeni şeyler öğreniyor ve sosyal becerilerini geliştiriyor.

Eğlenceli ve öğretici etkinlikler

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonumuz rengarenk etkinliklerimizde devam ediyor. Her hafta sonu çocuklarımızın eğlenirken öğreneceği tiyatro, sinema ve müzikaller düzenliyoruz. Tiyatro oyunlarıyla çocuklarımızın görerek öğrenmelerini sağlıyor, aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

