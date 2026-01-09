Başkan Tamer Mandalinci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajla basının toplumsal işlevine dikkat çekti ve gazetecilere destek verdi.

Başkanın Mesajı

"Toplumun bilgiye ulaşma köprüsü olan basınımız, sadece bir haber kaynağı değil; aynı zamanda şeffaf yönetimin, toplumsal bilincin ve demokratik işleyişin en güçlü teminatıdır. Zamanın tanıklığını yaparak gölgede kalan noktaları aydınlatan, hakikatin peşinde koşan her bir basın mensubu; halkımızın vicdanı, gözü ve kulağı olma sorumluluğunu fedakârca sırtlamaktadır. Bugün basın emekçilerimiz, halkın doğru ve tarafsız bilgi edinme hakkına hizmet ederken; ekonomik zorlukların yanı sıra mesleklerini yapmalarını engelleyen kısıtlamalarla da mücadele etmektedir. Ne yazık ki kalemini özgürce kullandığı için, sırf fikirleri ve yazdıkları nedeniyle parmaklıklar ardında olan gazetecilerin varlığı, demokrasimiz adına derin bir üzüntü kaynağıdır. Hemşehrilerimizin sesi olan, çalışmalarımızda bizlere ayna tutan yerel basınımız, Bodrum’a hizmet noktasında en önemli yol arkadaşlarımızdan biridir. Bizler, şeffaf belediyecilik anlayışımızla yerel basınımızla olan güçlü bağımızı her zaman koruyacak; düşüncenin özgürce ifade edildiği bir iklimi desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete irtihal eden ve görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Özgür fikirlerin halkın sesiyle buluştuğu, kalemlerin özgür kaldığı bir gelecek umuduyla tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum"

Mandalinci, mesajında yerel basının Bodrum için önemini bir kez daha vurgulayarak, belediyenin şeffaflık ve ifade özgürlüğü ilkeleri doğrultusunda basınla dayanışmasını sürdüreceğini belirtti.

