Kütahya'ya 15'inci ÇÖZGEM: Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

Kütahya'da açılan ÇÖZGEM, Türkiye'nin 15'inci birimi olarak özel ihtiyaçlı çocuklara ücretsiz, bütüncül tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:34
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Yerleşkesi bünyesinde kurulan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) kapılarını açtı. Merkez, şehirde özel ihtiyaçlı çocuklar ve aileleri için kapsamlı bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Türkiye genelinde hizmete giren 15’inci ÇÖZGEM olma özelliğini taşıyan merkez, özel ihtiyaçlı çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Farklı branşlarda verilen sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasıyla bürokratik ve fiziksel engellerin en aza indirilmesi planlanıyor.

Hizmetin kapsamı ve ücretsiz destek

Merkezde sunulacak hizmetlerin ücretsiz ve bütüncül olması vurgulanıyor. ÇÖZGEM, çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre planlanan tanı ve tedavi süreçleriyle hem çocuklara hem de ailelerine kapsamlı destek sağlayacak şekilde tasarlandı.

Multidisipliner ekip ile bütüncül yaklaşım

Merkezde, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının koordinasyonunda; psikologlar, ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip görev yapacak. Uzmanlar, çocukların gelişimsel ve ruhsal ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak rehabilitasyon sürecini yürütecekler.

Kütahya için önemli bir sağlık yatırımı olarak değerlendirilen ÇÖZGEM'in, şehirdeki özel ihtiyaçlı çocuklar ve aileleri için büyük bir kazanım olması bekleniyor.

