BUDO'dan 6 Sefer İptali: Bursa-İstanbul ve Armutlu Hatları Etkilendi

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 6 seferi iptal etti. Etkilenen seferler Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) hatlarıdır.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 23:23
BUDO'dan 6 Sefer İptali: Bursa-İstanbul ve Armutlu Hatları Etkilendi

BUDO'dan 6 sefer iptali: Olumsuz hava koşulları nedeniyle

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler

07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

08.00 ve 10.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı duyuruda, 09.30 saatindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 saatindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin de iptal edildiği belirtildi.

Yolcuların güncel bilgi ve duyurular için BUDO'nun resmi internet sitesini takip etmeleri öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
2
Gündem Özeti — 26 Eylül 2025: TBMM, Sempozyum ve BM 80. Genel Kurulu
3
Ankara'da 'Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu' Paneli
4
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Etmesine İzin Vermeyeceğim
5
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu, Gazze Vurgusu ve Yoğun Diplomasi Trafiği
6
Elazığ'da Sopalı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
7
Trump: Netanyahu ile görüştüm — Batı Şeria ilhakına izin vermeyeceğim

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim