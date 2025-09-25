BUDO'dan 6 Sefer İptali: Bursa-İstanbul ve Armutlu Hatları Etkilendi

BUDO'dan 6 sefer iptali: Olumsuz hava koşulları nedeniyle

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın yapılması planlanan bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler

07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

08.00 ve 10.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı duyuruda, 09.30 saatindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ile 10.00 saatindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin de iptal edildiği belirtildi.

Yolcuların güncel bilgi ve duyurular için BUDO'nun resmi internet sitesini takip etmeleri öneriliyor.