BUDO'dan 8 Sefer İptali: Olumsuz Hava Koşulları

BUDO seferlerinde iptal
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan duyuruya göre, bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler
08.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre söz konusu seferler yapılamayacak.