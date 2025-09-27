BUDO'dan 8 Sefer İptali: Olumsuz Hava Koşulları

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesindeki duyuruda yer aldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 00:52
BUDO seferlerinde iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan duyuruya göre, bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler

08.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre söz konusu seferler yapılamayacak.

