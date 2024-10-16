BUDO Seferlerinde İptal Duyurusu

Bursa ile İstanbul Arasındaki Seferler İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
İptal Edilen Seferler
BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferinin yanı sıra 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı belirtildi.
Yolcuların, mağduriyet yaşamamaları için iptal edilen seferlerle ilgili güncel bilgileri BUDO'nun resmi web sitesinden takip etmeleri önerilmektedir.