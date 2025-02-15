Buğday Tanesi Filmi İsveç Festivalinde Birincilik Elde Etti

Serkan Bayram'ın yaşamından esinlenen 'Buğday Tanesi' filmi, İsveç'teki festivalde 1170 film arasından birinci oldu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:30
Buğday Tanesi Filmi İsveç Festivalinde Birincilik Elde Etti

Buğday Tanesi, İsveç'teki Festivalde Birinci Oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşamına ışık tutan 'Buğday Tanesi' filmi, İsveç'te düzenlenen uluslararası bir festivalde büyük bir başarı elde etti. 128 ülke ve 1170 film arasında gerçekleştirilen yarışmada birincilikle dönen bu yapım, izleyicilerden tam not aldı.

Sosyal Medyada Paylaşım Yaptı

Serkan Bayram, festival başarısının ardından sosyal medya hesabından duygularını ifade etti. Bayram, "Bu büyük başarı, engelsiz ve barış içinde bir dünya için verdiğimiz mücadelenin bir yansımasıdır. Daha erişilebilir, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Festivalde kazandığı ödüllere ek olarak, film daha önce de birçok uluslararası etkinlikte ödül almıştı, bu da onun etkileyici temasının geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

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