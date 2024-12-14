'Buğday Tanesi' Filmine Nijerya'dan Ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşamından ilham alınarak çekilen 'Buğday Tanesi' adlı film, Nijerya'da düzenlenen Imo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Film' ödülünü kazandı. Bu film, Bayram'ın çocukken bir buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşması ve ellerini kaybetme hikayesini başarıyla anlatıyor.

Ödül haberini sosyal medya hesabından duyuran Serkan Bayram, bu başarıyı paylaştığı için mutluluğunu ifade etti.

Senaryo yazarı Volkan Kapkın, yönetmen Doğan Ümit Karaca ve müzikleri Yıldıray Gürgen tarafından hazırlanan yapımda, Deniz Arna ve Erkan Bektaş da önemli rollerde yer aldı. Filmin çekimleri İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımında önemli bir adım olan 'Buğday Tanesi', izleyenlerin kalbinde derin izler bırakan bir hikaye sunuyor.