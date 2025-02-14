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Bugün Gündemde Neler Var? CHP Lideri Özgür Özel Saadet Partisi'ni Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. Bugün ayrıca önemli siyasi ve ekonomik etkinlikler de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:00
Bugün Gündemde Neler Var? CHP Lideri Özgür Özel Saadet Partisi'ni Ziyaret Edecek

Bugün Gündemde Neler Var?

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Türkiye gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanacak.

Politik Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ni Ankara'da saat 15.00'te ziyaret edecek. Bu önemli toplantı, taraflar arasındaki işbirliği ve görüşmeler açısından merakla bekleniyor.

Yasama ve Yürütme alanında ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 11.00'de Bartın'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Kariyer Günleri" programına iştirak edecek. Ayrıca saat 14.00'te Ulus Adalet Sarayı temel atma töreninde yer alacak, ardından saat 15.30'da Ulus ilçesine doğal gaz verilmesi törenine katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir ziyaretleri kapsamında Ahi Evran Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ahi Evran Zanaatkarlar Çarşısı ve diğer önemli noktaları ziyaret edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici ise parti genel merkezinde saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Ekonomi ve Mali Durum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'de saat 11.30'da Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'ne katılacak. Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 12.15'te Ankara'da Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

TÜİK, saat 10.00'da Aralık 2024’e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini ve Ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak. Aynı zamanda TCMB, Şubat ayına yönelik piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

Dış Politika ve Güvenlik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes sonrası gelişmeler de yakından izleniyor.

Gündem ve Spor Etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saat 14.15'te İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Türkiye Yayıncılık Zirvesi"ne katılacak.

Spor alanında ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı toplantısına katılacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor arasındaki maçla başlayacak. Ayrıca, basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final yarı finalleri Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko-Galatasaray mücadeleleriyle devam edecek.

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