Buharkent’te 2. Etap İlek Bahçesi’nde Toprak Analizi Başladı

Buharkent’te 2. Etap İlek Bahçesi’nde toprak analizi

Buharkent Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirme hedefiyle Feslek Mahallesi'nde başlattığı 2. Etap İlek Bahçesi projesinde saha çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın’da ilk kez uygulanan projede ikinci etap

Aydın’da ilk kez kurulan ilek bahçesini hayata geçiren Buharkent Belediyesi, projenin ikinci etabıyla ilçede tarımsal üretimi artırmayı amaçlıyor.

45 dönümlük alanın tahsisi tamamlandı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin toplam 45 dönümlük alanının tahsis işlemlerinin tamamlandığını ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde arazi hazırlıklarının hızla sürdüğünü bildirdi.

İlçe tarım ekipleri toprak analizi için numune aldı

Bu kapsamda bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha incelemesi gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından ekipler, tarımsal planlama ve üretim için gerekli verileri elde etmek amacıyla toprak analizi için numune alımları yaptı.

