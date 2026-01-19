Osmangazi'de Kar Alarmı: Belediye Ekipleri Yüksek Kesimlerde Seferber

Koordineli müdahale ile yollar ulaşıma açıldı

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Ekipler, Hüseyinalan, Kirazlı, Süleymaniye, Bağlı, Soğukpınar ve Elmaçukuru mahallelerinde yoğun karla mücadele ederek, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

Gece gündüz süren çalışmada, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen ekipler ana arterlerin yanı sıra mahalle yolları ve bağlantı güzergahlarında da titizlikle görev yaptı.

Mahalleliler, yolların hızlıca açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇENİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI HIZLI VE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE HAREKETE GEÇTİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA