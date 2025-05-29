Bükreş'te 2. Türkçe ve Çocuk Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Romanya'da Türkçenin kültürel değer olarak kökleşmesine katkı sunan "Tercihim Türkçe Projesi" çerçevesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkçe ve Çocuk Şenliği, Bükreş'te yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu anlamlı etkinlik, Türkçe öğrenen çocukların katılımıyla gerçekleştirilirken, 2025'in "Romanya Ulusal Çocuk Yılı" ilan edilmesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü ve 5 Haziran Türkçe Günü gibi özel günlere de ithafen düzenlendi.

Etkinlikte, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy yaptığı açıklamada, "Türkçeyi öğrenen her çocuk, sadece bir dil değil bir dostluk dili öğreniyor. Bu proje, iki milletin ortak geleceğine atılan bir selamdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ise, kültürel diplomasi yoluyla büyüyen dil temelli bağların, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilere kalıcı dostluklar kazandırdığını vurguladı.

Bükreş Dante Aligheri Lisesi Müdürü Maria Dan ise, Türkçenin okullarında öğretilmesinin nedenleri üzerinde durarak, "Öğrencilerimize çok dilli bir bakış açısı kazandırmak istiyoruz. Türkçe, sadece komşu bir ülkenin dili değil, tarihsel ve kültürel açıdan da Romanya için önemli bir bağ" dedi.

Etkinlik, Rumen Halk Oyunu ekibi tarafından sunulan yerel dans gösterisi ile başladı. Ardından, Rumen müziğinin sevilen sanatçısı Otilia ile Türkiye'den Romanya'ya yerleşen Deniz Cem sahne aldı. Otilia'nın Türkçe seslendirdiği şarkılara çocuklar eşlik ederken, ikili birlikte Memleketim şarkısını da söylediler.

Programın devamında, Köstence'den gelen Romanya Demokrat Türk Birliği'ne bağlı Şirinler ve Fidanlar grupları, Anadolu halk oyunları gösterisi sergiledi. Aynı zamanda Romanya Türk Müslüman Tatarların Demokrat Birliği tarafından hazırlanan Türk Tatar halk dansları gösterisi de büyük ilgi gördü.

Etkinliğin sonunda, programa katılan yaklaşık 1000 çocuğa, Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan hediye paketleri dağıtıldı. Bu anlamlı organizasyon, Türkçeyi daha geniş kitlelere yayma hedefini de desteklemiş oldu.

Romanya'da Türkçenin kültürel değer olarak kökleşmesine katkı sunan "Tercihim Türkçe Projesi", bu yıl ikincisi düzenlenen Türkçe ve Çocuk Şenliği ile kutlandı.

Romanya'da Türkçenin kültürel değer olarak kökleşmesine katkı sunan "Tercihim Türkçe Projesi", bu yıl ikincisi düzenlenen Türkçe ve Çocuk Şenliği ile kutlandı.