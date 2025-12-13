DOLAR
Bulanık'ta Halk Günü: Kaymakam Koşansu Vatandaşlarla Buluştu

Bulanık'ta Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü'nde vatandaşlar sorunlarını doğrudan yetkililere iletti; uygulama düzenli olarak sürecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 16:18
Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Halk Günü toplantısı, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu başkanlığında Bulanık Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşlar sorun, talep ve şikâyetlerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

Toplantıya katılan vatandaşlar sırayla söz alarak günlük yaşamlarını etkileyen konuları ve beklentilerini Kaymakam Koşansu'ya aktardı. İlçe kurum müdürleri de salonda hazır bulunarak talepleri dikkatle dinledi ve not aldı.

Kapımız vatandaşa her zaman açık

Toplantının başında konuşan Kaymakam Koşansu, vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak, 'Kapımız da, gönlümüz de size her zaman açık' dedi. Koşansu, bürokratik mesafe yerine sıcak ve dinleyen bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Kaymakam, sosyal destek, yol ve altyapı çalışmaları, eğitim talepleri ile sağlık hizmetlerine erişim gibi konular hakkında anında talimatlar verdi. Bazı şikâyetlerin yerinde incelenmesi için ilgili kurumlarla aynı gün içinde çalışma yapılması planlandı. Koşansu ayrıca hükümet tarafından hayata geçirilen 'Açık Kapı, Milletin Kapısı' uygulamasının ilçe genelinde aktif şekilde sürdürüldüğünü ve taleplerin hızlı, kayıtlı biçimde çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarını doğrudan kaymakama iletebilmekten memnun olduklarını belirterek sıcak ve samimi ortamın rahatlatıcı olduğunu söyledi. Bir vatandaş, 'Dinlenmek bile bize moral veriyor' ifadesiyle memnuniyetini dile getirdi.

Görüş ve taleplerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Bulanık Kaymakamlığı, Halk Günü uygulamasının düzenli aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

