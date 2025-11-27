Buldan'da Peygamberimizin 1500. Doğum Günü İçin Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Buldan'da Peygamberimizin 1500. doğum günü anısına hatıra ormanı

Orman İşletme Müdürlüğü ve Müftülük işbirliğiyle ağaç dikimi

Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ile Buldan İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen ağaç dikim etkinliği kapsamında, Peygamberimizin 1500. doğum günü anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Etkinlik, ÇEDES( Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) programı kapsamında gerçekleştirildi. Programa Buldan Akın Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla çevreye duyarlı bir farkındalık mesajı verildi.

Öğrenciler, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Buldan İlçe Müftülüğü personeli eşliğinde çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlik, hem doğaya katkı sağlama hem de anlamlı bir anı bırakma amacı taşıdı.

