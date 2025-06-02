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Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler Frankfurt'ta Tiyatro Sohbeti Yaptı

Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sanat, ustalık ve tiyatronun değeri üzerine sohbet etti.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 11:37
Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler Frankfurt'ta Tiyatro Sohbeti Yaptı

Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler Frankfurt'da Buluştu

Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe oynayan Profesyonel adlı oyunun iki önemli ismi Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler, 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında sanatseverlerle bir araya geldi. Festivaldeki fuaye sohbetlerinde Yarar, festivallerin anlamını vurgulayarak, "Almanya’nın dışındaki farklı şehirlerden gelen katılımcılar bu etkinlikleri daha anlamlı kılıyor" dedi.

Ustalık ve Sanatın Değeri

Bülent Emin Yarar, geçmişte de Frankfurt'ta sahne aldığı tek kişilik Hamlet oyununa atıfta bulunarak, "Festivaller gerçekten çok değerli. Her şey gelişerek devam etmeli," ifadesinde bulundu. Ayrıca, her oyunun kıymetli bir yolculuk sunduğunu belirtti ve izleyicilerin beklentilerinin önemine dikkat çekti.

Ustalık kavramını ele alan Yarar, "Ustalık, yaşla veya oynadığınız eserlerle belirlenmez. Bazen 20 yaşında bir oyuncu izlerken hayran kalabilirsiniz. Gerçekten farklı bir şey bu," değerlendirmesini yaptı.

Sanal ve Kültürel Bir Buluşma

Yetkin Dikinciler ise festivalin önemli bir kültürel işlevi olduğuna dikkat çekti. "Ekiplerin bir araya gelmesi, farklı bakış açılarıyla yeni hikayeler yaratılması çok değerli. Bu festivaller, kültürler arası geçişkenliği sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Dikinciler, tiyatronun insanların yaşamındaki yerinin önemine değinerek, "Biz şu anda ayrışmalar dünyasında yaşıyoruz. Tiyatro, bu anlamda insanların birbirine yaklaşmasına yardımcı oluyor," dedi.

Rol Seçimi ve İfade

Bülent Emin Yarar, oyunların içerdiği karakterlerle bağ kurmanın önemine vurgu yaptı. Profesyonel oyununu ilk okuduğunda metnin kendisini içine aldığını ifade etti. "Oyunun içindeki her karaktere inanmalıyız. Bu oyun, hem Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği hem de Yetkin ile birlikte oynadığımız bir eser. Şanslıyız ki bu yolculukta birlikteyiz," dedi.

Dikinciler, oyunculukta öz güvenin öneminden bahsederek, "Önemli olan hissetmek, deneyim üzerinden ilerlemek. Biz her oyun için dertleniyor, acılar yaşıyoruz. Oyun sadece dramatik bir hikaye değil, yaşamın da bir parçası," şeklinde konuştu.

Yarar ve Dikinciler'in birlikte sahne aldığı eserler, yalnızca tiyatro değil, hayatın birçok yönünü de kapsayan ve duygusal bir anlayışla yaklaşan bir deneyim sunuyor. Her ikisi de, tiyatro aracılığıyla insanların içindeki potansiyeli keşfetmeleri gerektiğine inanıyor.

Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan "Profesyonel" oyununun önemli iki ismi Bülent...

Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan "Profesyonel" oyununun önemli iki ismi Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler, Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan "Profesyonel" oyununun önemli iki ismi Bülent...

Devlet Tiyatrolarının 10 yıldır kapalı gişe oynanan "Profesyonel" oyununun önemli iki ismi Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler, Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluştu.

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