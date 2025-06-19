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Bülent Turan, Çanakkale'de Recep Bulan'ın Cenaze Törenine Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti'nin eski üyesi Recep Bulan'ın cenaze törenine katıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 22:32
Bülent Turan, Çanakkale'de Recep Bulan'ın Cenaze Törenine Katıldı

Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de Cenaze Törenine Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti önceki dönem il genel meclisi üyesi ve Lapseki ilçe başkanı Recep Bulan'ın cenaze törenine katıldı.

Önceki gün hayatını kaybeden Bulan için Lapseki ilçesindeki evinin önünde bir tören düzenlendi. Burada, Bulan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze, helallik alındıktan sonra öğle namazına müteakip Çan'ın Keçiağıl köyünde toprağa verildi.

Törene, Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın yanı sıra, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Naim Makas, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti önceki dönem il genel meclisi üyesi ve Lapseki...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti önceki dönem il genel meclisi üyesi ve Lapseki ilçe başkanı Recep Bulan'ın cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti önceki dönem il genel meclisi üyesi ve Lapseki...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti önceki dönem il genel meclisi üyesi ve Lapseki ilçe başkanı Recep Bulan'ın cenaze törenine katıldı.

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