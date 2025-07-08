Bulgaristan, 2026'da Avro'ya Geçişi Onayladı

Bulgaristan'dan Tarihi Karar: Avro'ya Geçiş Onaylandı

Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla avro para birimine geçişini onayladığını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bu önemli kararı ülkede büyük bir sevinçle karşılandı.

Başbakan Jelyazkov'dan Açıklamalar

Başbakan Rosen Jelyazkov, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026’dan itibaren avroya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum," dedi. Jelyazkov, son yıllarda çeşitli krizlerle başa çıkan Bulgar toplumu için, yıl sonuna kadar vatandaşların endişelerini gidermek amacıyla çaba sarf edileceğini vurguladı.

Maliye Bakanından Bilgilendirme

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova, avroya geçiş sırasında bir avronun değerinin 1,95583 leva olacağını ve bu oranın sabit kalacağını belirtti. Petkova, "Stratejik hedefimize ulaştık,” diyerek, avroya geçişin ülkenin uzun yıllar süren kararlı çalışmalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Geçiş Süreci ve Hukuki Uyumluluk

Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova, avronun resmi para birimi olarak kabul edilmesinin, hukuki güvenliği sağlamak için Bulgaristan mevzuatında bazı değişiklikler gerektireceğini açıkladı. Ayrıca, 1 Ocak 2026 itibarıyla ülkede bir ay boyunca hem leva hem de avro tedavülde olacak, ardından levanın kullanımı sona erecek.

Protestolar ve Siyasi Tepkiler

Öte yandan, Rusya yanlısı popülist Yeniden Doğuş (Vızrajdane) Partisi'nin lideri Kostadin Kostadinov, avroya karşı sokak protestolarını sürdüreceklerini açıkladı. Kostadinov, gelecekte partisinin iktidara gelmesi halinde Bulgaristan'ı AB'den çıkaracaklarını da belirtti.

Vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden ve süresiz şekilde avroya çevirebilecekler. Avro'ya geçiş, Bulgaristan için önemli bir ekonomik ve finansal istikrar adımı olarak kabul ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması ülkede coşkuyla karşılandı. Başbakan Rosen Jelyazkov (sol), basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması ülkede coşkuyla karşılandı. Başbakan Rosen Jelyazkov (sol), basın toplantısında açıklamalarda bulundu.