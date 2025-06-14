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Bulgaristan Büyükelçiliği'nden Yüksek Moda Defilesi Etkinliği

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanışında etkileyici bir 'Yüksek Moda Defilesi' düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 00:25
Bulgaristan Büyükelçiliği'nden Yüksek Moda Defilesi Etkinliği

Bulgaristan Büyükelçiliği'nde Yüksek Moda Defilesi

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği çerçevesinde "Yüksek Moda Defilesi" düzenledi. Etkinlik, büyükelçilik binasında gerçekleştirildi ve birçok seçkin davetliyi bir araya getirdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Defileye, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, ünlü Bulgar tasarımcı Sofia Borisova, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, yabancı misyon temsilcileri ve farklı konuklar katıldı.

Büyükelçi Tcholakov'un Açıklamaları

Büyükelçi Tcholakov, etkinlikte yaptığı konuşmada katılan davetlilere teşekkür etti ve bu geceki özel konuğun Sofia Borisova olduğunu vurguladı. Tcholakov, Borisova'nın Bulgar yüksek moda sahnesindeki önemli bir tasarımcı olduğunu belirterek, "Tasarımcı, eserlerini birçok platformda kırmızı halıda sergilemiştir," dedi.

Ankara Moda Haftası'na Vurgu

Tcholakov, konuşmasının devamında, "Bugün Ankara Moda Haftası kapsamında, Sofia'nın güzel kreasyonlarıyla aramızda olmasından ve Türkiye'deki dostlarımızın katılımından dolayı herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Defiledeki Eserler

Konuşmanın ardından, defilenin en heyecan verici kısmı gerçekleşti; Bulgar tasarımcı Borisova'nın göz alıcı kreasyonları sahnede sergilendi. Etkinlik, moda tutkunları için unutulmaz bir deneyim sundu.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği kapsamında "Yüksek Moda...

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği kapsamında "Yüksek Moda Defilesi" düzenledi. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, etkinlikte konuşma yaptı.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği kapsamında "Yüksek Moda...

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, kültür sezonu kapanış etkinliği kapsamında "Yüksek Moda Defilesi" düzenledi. Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, etkinlikte konuşma yaptı.

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