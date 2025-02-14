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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev: 'Diplomatik Yöntemlerle Çözüm Bulma Zamanı'

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik yolların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:18
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev: 'Diplomatik Yöntemlerle Çözüm Bulma Zamanı'

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçtiğimiz günlerde 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmelere değinen Radev, "Artık diplomatik yöntemler kullanarak sürdürülebilir çözüm ve barış bulma zamanı." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve Sürdürülebilir Çözüm

Konferansta AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Radev, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gösterdiği çabaları değerlendirerek, "Sonunda bilgeliğin sesi geldi." diyerek bu tür girişimlerin sorunların çözümü için güçlü siyasi iradeyi ortaya koyduğunu belirtti.

Radev, çatışmaların çözümünde kullanılan yöntemleri eleştirerek, "Bu çatışmayı çözmek için kullanılan ekonomik ve askeri yöntemlerden yorulduk ve böyle mümkün olmadığını gördük. Ukrayna'da artık diplomatik yöntemler kullanarak sürdürülebilir çözüm ve barış bulma zamanı." sözlerini sarf etti.

Avrupa Güvenliği ve Dayanışma

Diyaloğun önemine dikkat çeken Radev, "Umuyorum ki Avrupa ve Ukrayna'yı da dahil ederek sürdürülebilir bir çözüm için diyaloğu devam ettiririz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, Avrupa güvenliğini korumanın tek yolunun bu olmadığını vurgulayan Radev, "Yapılması gereken daha çok şey var. Nihai hedef, Ukrayna'da barışı sağlamak değil, küresel çapta güçlü bir güvenlik mimarisi oluşturmaktır." şeklinde konuştu.

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