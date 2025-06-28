Bulgaristan'da 4. Balkan İş Forumu Gerçekleşti

Bulgaristan'da 4. Balkan İş Forumu Yapıldı

Bansko'da gerçekleşen 4. Balkan İş Forumu, Bulgar-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (BULTİŞAD) tarafından düzenlendi. Forum, başta Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere, yedi ülkeden iş insanlarının katılımına sahne oldu.

Destekleyen Kuruluşlar

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve diğer önemli kurumlar, forumun başarılı geçmesi için desteklerini esirgemedi.

Önemli Açıklamalar

Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Bu tür etkinlikler iş dünyası için büyük önem taşıyor. Ülkeler arası ticaret hacmini artırmak için düzenli bir ortam oluşturulmalı,” dedi.

Türkiye-Bulgaristan Ticari İlişkileri

Kılıçkaya, Bulgaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara yaklaştığını belirtti. Ayrıca, Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Yöneticisi Sezgin Karbuz, Türk girişimcilere destek verdiklerini vurguladı.

Forumun Teması ve Paneller

Bu yıl, forumda “Gelecek İçin Yapay Zeka: Sektörler Arası Etki” ve “Kadın Girişimciliği ve B2B Ağ Oluşturma” gibi konularda dört panel gerçekleştirildi. Toplamda 400'ü aşkın katılımcı yer aldı ve etkinlik, Balkanların Davos'u olma hedefini taşıdı.

İleriye Dönük Hedefler

Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, forumun gelenekselleştiğini ve Balkan coğrafyası ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko şehrinde başta Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere bölgeden 7 ülkenin iş çevrelerinin katıldığı 4. Balkan İş Forumu düzenlendi. Foruma, Bulgar-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (BULTİŞAD) Başkanı Burhan Nemutlu (sağ) ve DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir (sol) katıldı.

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko şehrinde başta Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere bölgeden 7 ülkenin iş çevrelerinin katıldığı 4. Balkan İş Forumu düzenlendi. Foruma, Bulgar-Türk Sanayi ve Ticaret Odası (BULTİŞAD) Başkanı Burhan Nemutlu (sağ) ve DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir (sol) katıldı.