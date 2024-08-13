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Bulgaristan'da Aşırı Sıcaklar Etkili

Bulgaristan, yazın en sıcak günlerini yaşarken sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Hava durumu ve yangınlarla ilgili güncel gelişmeler.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:20
Bulgaristan'da Aşırı Sıcaklar Etkili

Bulgaristan'da Aşırı Sıcaklıklar Yaşanıyor

Bulgaristan, yaz mevsiminin en sıcak günlerini geçirirken, bazı bölgelerde sıcaklık 41 dereceye kadar çıktı. Başkent Sofya'da, vatandaşlar aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleme alanları arıyor.

Belediyeden Su Dağıtımı

Şehrin çeşitli noktalarında, yerel yönetim ve Kızılhaç yetkilileri vatandaşlara şişe su dağıtarak, sıcak hava koşullarının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Turuncu Kod Alarmı

Ülke genelinde aşırı sıcakların sebep olabileceği riskler nedeniyle 2. seviyedeki "turuncu kod" alarmı verildi. Meteoroloji uzmanları, yaz döneminin başından bu yana en sıcak günlerin yaşandığı Bulgaristan'da, havanın hafta sonuna doğru serinlemesini bekliyor.

Yangınlarla Mücadele

Öte yandan, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Harmanlı bölgesinde çıkan yangınlarla ciddi bir mücadele sürdürülüyor. Savunma Bakanlığı, bu bölgedeki Brezovo ve Hisarya kasabalarındaki yangınları söndürme çalışmalarına destek vermek üzere iki helikopter gönderdi.

Komşu Ülkelerde Durum

İtfaiye yetkilileri, komşu Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da, ülke sınırına yakın olan yangınların Bulgaristan tarafına sıçramadığını bildirerek, durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı.

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar...

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıktı. Başkent Sofya'da halk, aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleyecek yerler aradı.

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar...

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıktı. Başkent Sofya'da halk, aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleyecek yerler aradı.

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar...

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıktı. Başkent Sofya'da halk, aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleyecek yerler aradı.

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar...

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıktı. Başkent Sofya'da halk, aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleyecek yerler aradı.

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar...

Bulgaristan yazın en sıcak günlerini yaşarken hava sıcaklığı bazı bölgelerde 41 dereceye kadar çıktı. Başkent Sofya'da halk, aşırı sıcaklardan korunmak için parklarda ve göletlerin etrafında serinleyecek yerler aradı.

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