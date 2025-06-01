Bulgaristan'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Türk Kahvaltısı Sofya'da Tanıtıldı

UNESCO'nun ilan ettiği Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği Konutu’nda geleneksel Türk mutfağı kahvaltısı tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariya Angelieva ve Sofya'daki birçok ülkenin büyükelçileri katıldı.

Büyükelçi Uyanık’ın Açıklamaları

Tanıtımda ev sahipliğini üstlenen Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Kahvaltı, Türk yemek kültürünün en önemli öğünü olarak kabul ediliyor. Burada, Türkiye’nin birçok yöresinin özgün yemek türlerinin örneklerini görecek ve tadacaksınız" sözleriyle etkinliğin önemini vurguladı.

Şef Akkök'ten Önemli Açıklamalar

Tanıtıma özel olarak davet edilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlisi şef Zeynep Ceren Akkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kahvaltısının tanıtılmasının önemine değindi. Akkök, "Burada birçok üst düzey kişiye kahvaltımızı sunmak ve onlardan pozitif tepkiler almak bizler için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Ürünler

Akkök, tanıtımda sunulan kahvaltı ürünlerinin büyük çoğunluğunun Çanakkale, Edirne, Hatay, Antakya ve Gaziantep yörelerinden temin edildiğini belirtti. En dikkat çekici ürünlerin başında mıhlama geldi. "Başka bir önemli ürünümüz ise zeytin salatasıdır. Bu, özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde yaygın olarak bilinen bir kahvaltılık üründür" dedi.

Türk Mutfağının Zengin Lezzetleri

Kahvaltıda ayrıca menemen, gözleme, Türk sucuğu, pişi, sigara böreği, pastırma, su böreği ve katmer gibi Türk mutfağını temsil eden lezzetler misafirlere sunuldu.

UNESCO'nun ilan ettiği Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda geleneksel Türk mutfağı kahvaltısının tanıtımı yapıldı. Kahvaltı tanıtımında Türk mutfağını temsil eden yemek örnekleri sunuldu.

UNESCO'nun ilan ettiği Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Konutu'nda geleneksel Türk mutfağı kahvaltısının tanıtımı yapıldı. Kahvaltı tanıtımında Türk mutfağını temsil eden yemek örnekleri sunuldu.