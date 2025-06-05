Bulgaristan'da Komünist Rejimin Asimilasyon Girişimleri Fotoğraf Sergisiyle Anlatıldı

Bulgaristan'da Komünist Rejimin Acı Yüzü: 'Sürgün' Sergisi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılan "Sürgün (Banishment)" isimli sergi, ülkedeki eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara uyguladığı asimilasyon kampanyalarının sonuçlarını belgeleyen çarpıcı fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıkarıyor.

Acıların Fotoğrafları İlk Defa Sergileniyor

Türk fotoğrafçılar Behiç Günalan ve Süleyman Akman, 1989'a kadar süren 45 yıl boyunca Bulgaristan'daki komünist rejimin zulmüyle yüzleşen binlerce insanın yaşadığı zorunlu göçü, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan dramı gözler önüne seriyor.

Bulgaria'da Bir İlk: Duygular ve Anılar

55 yıl aradan sonra Bulgaristan'a geri dönen ve serginin açılışına katılan Süleyman Akman, "İlk vatanım Bulgaristan'a bu gelişimde kendi fotoğraflarımı ilk kez bir sergide görüp büyük sürpriz yaşadım. İnsanlarımızın muazzam acılar yaşadığı 1969 ve 1989'daki zorunlu göçle ilgili çektiğim bu fotoğraflar daha önce hiç gösterilmedi" ifadelerini kullandı. 1951'de ailesiyle Türkiye'ye zorla göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Akman, bu acının kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.

Özgün Bir Anlatım: Kadınların Mücadeleci Ruhu

Akman, sergideki en güçlü fotoğraflardan birinin, 1985 yılında Bursa'da Bulgaristan'daki komünist rejime karşı düzenlenen mitingde çekilen bir kare olduğunu ve orada kadınların mücadeleci ruhunun kendisini etkilediğini belirtti. "Mitingdeki kadar çok kadının katıldığı başka bir miting görmedim" dedi.

Özür Mesajı ve Travmanın Paylaşımı

Serginin küratörü Emi Baruh, bu serginin bir özür mesajı taşıdığını dile getirerek, "Komşu ve dostlarımız olan Türklerin kovulması üzerine, aradan geçen onca yılın ardından biz Bulgarlar, bu sergiyle onların çocuklarına 'Sizlerden özür dileriz' demek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Baruh, sözlerine devam ederek, "Bu travmaya ortak olup özür borcumuzu yerine getirmeliyiz" dedi.

Asimilasyonun Karanlık Tarihi

Bulgaristan'da eski Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordusu tarafından iktidara getirilen komünist rejim, milliyetçiliği ön plana çıkararak Türk ve Müslümanların etnik kimlik ve kültür özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik baskılar yapmıştır. 1984-1989 döneminde bu baskılar zirveye ulaşarak, 700 bin Türk ve Müslümanın Türkiye'ye zorunlu göç etmesine neden olmuştur. Bu sancılı süreç, pek çok insanın hayatını kaybetmesine ve derin travmalara yol açmıştır.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılan "Sürgün (Banishment)" isimli sergide, ülkede eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara uyguladığı asimilasyon kampanyaları sonucu Türkiye'ye yapılan zorunlu göçü belgeleyen bazı orijinal fotoğraflar ilk kez izlenime sunuldu. Küratör Emi Baruh (fotoğrafta) açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılan "Sürgün (Banishment)" isimli sergide, ülkede eski komünist rejimin Türk ve Müslümanlara uyguladığı asimilasyon kampanyaları sonucu Türkiye'ye yapılan zorunlu göçü belgeleyen bazı orijinal fotoğraflar ilk kez izlenime sunuldu. Küratör Emi Baruh (fotoğrafta) açıklamalarda bulundu.