Bulgaristan'daki Asimilasyon Politikalarına Direnen Türk Anne Fatma Mutlu'nun Hikayesi

Bulgaristan'daki Asimilasyon Politikasına Direniş

ÖZGÜN TİRAN - Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında uygulanan asimilasyon politikalarına karşı direnen Türkler, uğradıkları baskı ve zulmü yıllar geçse de unutmuyor. Bu mücadelede önemli bir figür olan Fatma Mutlu, iki çocuğuyla birlikte yaşadığı zorluğu ve Türkiye'ye kaçışını unutamıyor.

Hayatının En Zor Dönemi

1975 yılında Cevat Mutlu ile evlenen Fatma Mutlu, eşini 1982 yılında bir trafik kazasında kaybettikten sonra iki kızına hem anne hem de baba olmaya çalıştı. Bulgaristan hükümetinin Türklere yönelik uyguladığı baskılarla da mücadele eden Mutlu, asimilasyon sürecinde karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Kızlarını otobüs bagajında saklayarak Türkiye'ye gönderen Mutlu, bir hafta sonra kendisi de anavatana ulaştı.

Baskılar ve İsim Değişikliği

Artık 68 yaşında olan Fatma Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984-1989 yıllarında maruz kaldıkları ağır baskıları dile getiriyor. Asker ve polislerin evlerine baskın düzenlediğini belirten Mutlu, "Bir gün işe gittiğimde iki asker, iki polis geldi. 'Adını değiştireceksin' dediler. Önüme kalın bir kitap attılar. 'Buradan isim seçeceksin' dediler. 'Seçmem, istemem.' dedim, 'İstemezsen işten çık.' dediler. İki çocuğum vardı, mecbur kaldım, değiştirdim" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'ye Kaçış Mücadelesi

1994 yılına kadar Türkiye'ye gelme mücadelesi veren Mutlu, sürecini şöyle özetliyor: "Eşyalarımı hazırladım, çıkış aldım ama çıkıp gelemedim. En sonunda vize aldım, 'Geziye gidiyorum.' diye. Çocuklarımı saklı geçirdim. Ugurla otobüsçülerin çekiç koyduğu alet sandığına yerleştirdik. Çocuklarım oradan geçti. Sonra ben geçtim. Bugünlere şükür."

Korku ve Hatıralar

O yıllarda korkuyla yaşadıklarını belirten Mutlu, bu korkunun hala aklında olduğunu ifade ediyor. Mezardaki dedesinin adının bile Bulgarca olarak değiştirildiğini vurgulayan Mutlu, "Köye gittim, babam ağlıyordu. 'Ölmüş dedenin bile adını değiştirdim.' dedi. Mezarda bile rahat bırakmadılar. Bu günleri hatırlamak benim için çok zor." diyor.

Yeni Bir Hayat

Türkiye'ye adım attığında hissettiği duygu ise anlatılacak gibi değil. Mutlu, "Türkiye'de yeniden doğdum" diyerek anavatandaki yaşantısından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Zorlu günleri geride bırakmanın verdiği huzurlar ile çocukları ve torunlarıyla birlikte şimdi Kırklareli'nde mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan Türkleri, uğradıkları baskı ve zulmü aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. 68 yaşındaki Fatma Mutlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan Türkleri, uğradıkları baskı ve zulmü aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. 68 yaşındaki Fatma Mutlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.