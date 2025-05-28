DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Bulgaristan'daki Asimilasyon Politikalarına Direnen Türk Anne Fatma Mutlu'nun Hikayesi

Bulgaristan'daki asimilasyon politikalarına karşı direnen Fatma Mutlu, zorlu anlarını ve Türkiye'ye kaçışını unutamıyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 13:20
Bulgaristan'daki Asimilasyon Politikalarına Direnen Türk Anne Fatma Mutlu'nun Hikayesi

Bulgaristan'daki Asimilasyon Politikasına Direniş

ÖZGÜN TİRAN - Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında uygulanan asimilasyon politikalarına karşı direnen Türkler, uğradıkları baskı ve zulmü yıllar geçse de unutmuyor. Bu mücadelede önemli bir figür olan Fatma Mutlu, iki çocuğuyla birlikte yaşadığı zorluğu ve Türkiye'ye kaçışını unutamıyor.

Hayatının En Zor Dönemi

1975 yılında Cevat Mutlu ile evlenen Fatma Mutlu, eşini 1982 yılında bir trafik kazasında kaybettikten sonra iki kızına hem anne hem de baba olmaya çalıştı. Bulgaristan hükümetinin Türklere yönelik uyguladığı baskılarla da mücadele eden Mutlu, asimilasyon sürecinde karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Kızlarını otobüs bagajında saklayarak Türkiye'ye gönderen Mutlu, bir hafta sonra kendisi de anavatana ulaştı.

Baskılar ve İsim Değişikliği

Artık 68 yaşında olan Fatma Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984-1989 yıllarında maruz kaldıkları ağır baskıları dile getiriyor. Asker ve polislerin evlerine baskın düzenlediğini belirten Mutlu, "Bir gün işe gittiğimde iki asker, iki polis geldi. 'Adını değiştireceksin' dediler. Önüme kalın bir kitap attılar. 'Buradan isim seçeceksin' dediler. 'Seçmem, istemem.' dedim, 'İstemezsen işten çık.' dediler. İki çocuğum vardı, mecbur kaldım, değiştirdim" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'ye Kaçış Mücadelesi

1994 yılına kadar Türkiye'ye gelme mücadelesi veren Mutlu, sürecini şöyle özetliyor: "Eşyalarımı hazırladım, çıkış aldım ama çıkıp gelemedim. En sonunda vize aldım, 'Geziye gidiyorum.' diye. Çocuklarımı saklı geçirdim. Ugurla otobüsçülerin çekiç koyduğu alet sandığına yerleştirdik. Çocuklarım oradan geçti. Sonra ben geçtim. Bugünlere şükür."

Korku ve Hatıralar

O yıllarda korkuyla yaşadıklarını belirten Mutlu, bu korkunun hala aklında olduğunu ifade ediyor. Mezardaki dedesinin adının bile Bulgarca olarak değiştirildiğini vurgulayan Mutlu, "Köye gittim, babam ağlıyordu. 'Ölmüş dedenin bile adını değiştirdim.' dedi. Mezarda bile rahat bırakmadılar. Bu günleri hatırlamak benim için çok zor." diyor.

Yeni Bir Hayat

Türkiye'ye adım attığında hissettiği duygu ise anlatılacak gibi değil. Mutlu, "Türkiye'de yeniden doğdum" diyerek anavatandaki yaşantısından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Zorlu günleri geride bırakmanın verdiği huzurlar ile çocukları ve torunlarıyla birlikte şimdi Kırklareli'nde mutlu bir yaşam sürdürüyor.

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan...

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan Türkleri, uğradıkları baskı ve zulmü aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. 68 yaşındaki Fatma Mutlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan...

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında uyguladığı asimilasyon politikasına karşı çıkan Bulgaristan Türkleri, uğradıkları baskı ve zulmü aradan geçen yıllara rağmen unutamıyor. 68 yaşındaki Fatma Mutlu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!