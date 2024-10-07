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Bulgaristan Erken Genel Seçimleri İçin Türkiye'de 168 Sandık Açılacak

Bulgaristan'daki erken genel seçimler için Türkiye genelinde 168 sandık kurulacak.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:09
Bulgaristan Erken Genel Seçimleri İçin Türkiye'de 168 Sandık Açılacak

Bulgaristan'daki Erken Genel Seçimlerin Detayları

Bulgaria'da son üç yıl içerisinde yapılacak olan yedinci erken genel seçimler için yurt dışında 168'i Türkiye'de olmak üzere toplam 710 sandık açılacak.

Seçim Sandıkları ve Hazırlıklar

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurtdışında yapılacak seçimlere katılım için gerekli organizasyonlarla ilgili bilgi verdi. Kurul, yurtdışında toplam 57 farklı ülkede 710 sandığın kurulacağını açıkladı.

Türkiye'deki Sandıklar

Açıklamada, Türkiye'de farklı illerde toplam 168 sandık açılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra, Bulgar diasporasının yoğun olduğu İngiltere ve Kuzey İrlanda'da her iki bölgede 112'şer sandığın kurulacağı açıklandı. Seçim hazırlıkları 27 Ekim'de yurt içinde ve yurt dışında yapılacak şekilde devam etmektedir.

Güvenlik Sebepleriyle Sandık Kurulamayacak Ülkeler

Bunların dışında, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı bazı ülkelerde güvenlik sorunları nedeniyle seçim sandığı kurulmasını tavsiye etmedi. Bu ülkeler arasında Ukrayna, Lübnan, İsrail ve İran yer alıyor.

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