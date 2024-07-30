Bulgaristan Kilisesi'nden Paris Olimpiyatları'na Tepki

Bulgaristan Kilisesi, Paris Olimpiyatları'nın Açılış Törenine Tepki Gösterdi

Bulgaristan Ortodoks Kilisesi Sinodu, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alan "Son Akşam Yemeği" sahnesine yönelik sert bir açıklamada bulundu. Açılış töreninde Hz. İsa'nın havarileriyle beraber yediği yemeğin sahnelenişinin, Hristiyan ahlâkını ve insan onurunu zedelediği ifade edildi.

Sanatın Rahatsız Edici Tasvirleri

Açıklamada, Paris Olimpiyatları'nın açılışında sergilenen sanatsal tasvirlerin, Hristiyan değerleri ve ortak insan aklıyla çeliştiğine vurgu yapıldı. "Organizatörlerin savunduğu gerekçelere rağmen, bu tasvirlerin Hristiyan evanjelik ahlakı ve ruhani yaşam ile bağdaşmadığı tespit edilmiştir" cümlesine yer verildi.

Dini Temaların Kullanılması

Açılış töreninin, Avrupa'nın yüzyıllardır süregelen estetik kriterlerine ve Olimpiyat Oyunları'nın ``sağlıklı bir bedende sağlıklı bir ruh'' idealine aykırı olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, etkinlikteki 'drag queen' performansı gibi unsurların, dini inanca saygısızlık olarak algılandığı kaydedildi.

Farklı Plattformlardan Tepkiler

Dünya Müslüman Alimler Birliği, benzer şekilde, Hz. İsa’yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun LGBT temaları ile canlandırılmasını kınadı. Fransa Katolik Kilisesi de, "Bu tören, Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu; bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Orta Doğu Kiliseler Konseyi ise, açılışta meydana gelenlerin özgürlük ve insan onuru konularında cehaleti gözler önüne serdiğini belirtti.