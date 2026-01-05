BULTÜRK Bursa'da Şube Açıyor: Bulgaristan Türkleri Talebiyle

BULTÜRK Bursa'da şube açıyor

Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Bursa’da yoğun talep üzerine şube açma kararı aldıklarını açıkladı.

Hedef: Dağınık yapıyı tek çatı altında toplamak

Ulutürk, kısa süre içinde siyasi çekişmelerin dışında, politize olmamış, şeffaf, güvenilir ve temsilde etkili bir yapıyla, dağınık halde bulunan Bulgaristan Türklerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa’da yapılan görüşmelerde kentin, Bulgaristan Türkleri açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Ulutürk, şu ifadeyi paylaştı: "Bursa her ne kadar Anadolu’da yer alsa da demografisi, kültürü, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla tam anlamıyla bir Balkan şehridir. Dolayısıyla yalnızca Bulgaristan Türkleri’nin değil, tüm Balkan Türkleri ve Müslümanlarının kalbi Bursa’da atmaktadır. Rumeli camiasına yön veren en önemli şehirlerden biri olmuştur ve bu durum tarih boyunca hiç değişmemiştir."

Görüşmelerde dile getirilen kaygılar

Ulutürk, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 20. Olağan Genel Kurulu için Bursa’ya geldiklerini ve kongre öncesi ile sonrasında Bulgaristan Türkleri’nin kanaat önderleri, iş insanları ile STK temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirtti. Bu görüşmelerde camianın etkisinin gün geçtikçe azaldığı ve parçalanmış bir yapı kazandığı yönünde ciddi kaygılar iletildiğini vurguladı.

Ulutürk, yaşanan örnekleri de paylaştı: "Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi önünde, 1984 soykırımı mağdurlarımızın ve Belene Gazilerimizin saatlerce soğukta ve yağmur altında bekletildiğine şahit olduk. Bu insanlar her türlü kongrenin, siyasi hesabın ve kişisel planın üzerindedir. Bizler bu dava için varız. Bu davanın gerçek kahramanları onlardır. Onlar olmasaydı ne BULTÜRK olurdu ne de BALGÖÇ."

STK önceliği: Temsil edilenlerin çıkarı

Ulutürk, sivil toplum kuruluşlarının önceliğinin temsil ettikleri insanlar olması gerektiğini belirterek, 22 yıldır Bulgaristan Türkleri’nin ticarette, siyasette ve bürokraside daha fazla yer alması için çalıştıklarını ifade etti. "Bu hedefler hiçbir zaman kişisel çıkarlarla örtüşmedi. Ne bir kişinin ne de bir grubun menfaati, Bulgaristan Türkleri’nin menfaatinden önemli değildir" dedi.

Bursa’daki görüşmelerde kurumsal yapıların zayıfladığı ve kişisel hesapların öne çıktığı yönünde geri dönüşler aldıklarını aktaran Ulutürk, BULTÜRK’ün bugüne kadar Bursa’da şubeleşmeyi planlamadığını; ancak bu kararın tamamen Bursa’daki Bulgaristan Türkleri’nin talebiyle şekillendiğini vurguladı. "Bursa’da güçlü STK’ların ve SİAD’ların varlığı nedeniyle yeni bir yapıya ihtiyaç olmadığını düşünüyorduk. Ancak görüştüğümüz her hemşerimiz aynı sorunları dile getirdi. Şubeleşme fikri ilk kez bu görüşmeler sırasında gündeme geldi. Bu talep bizden değil, Bursalı Bulgaristan Türklerinden geldi" şeklinde konuştu.

Somut adımlar yakında

İstişare toplantılarında önemli mesafe kat ettiklerini belirten Ulutürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bursalı hemşerilerimiz; günlük siyasi çekişmelerden uzak, şeffaf, güvenilir ve temsilde güçlü bir yapı istiyor. Genel Merkezimizin ilke ve ülküleri doğrultusunda, ancak kendi tüzüğü ve yapılanmasıyla, dağınık halde bulunan Bulgaristan Türkleri’ni bir araya getirecek bir yapı için çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde somut adımlar atacağız."

