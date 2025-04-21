BULTÜRK'ün Yeni Genel Merkezi Dualarla Açıldı

Yeni Genel Merkez Törenle Hizmete Açıldı

İstanbul Fatih'te bulunan Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK), yeni genel merkez binasını düzenlenen törenle resmi olarak açtı. Açılış etkinliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk dünyasından sivil toplum kuruluşu başkanları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Milletvekili Soylu'dan Önemli Mesajlar

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta konuşan Soylu, "Dünyanın Türklere ihtiyacı var" diyerek açılışın sembolik anlamına vurgu yaptı. Türkiye'nin uluslararası alandaki önemine dikkat çeken Soylu, "Adalet, merhamet ve vicdan terazisini doğru kullanan tek millet biziz. Türk-İslam sancağı, yeniden dünyanın umudu olacaktır. Bu bina, sadece bir yapının ötesinde bir duruş, bir bayraktır. Allah, BULTÜRK'ün yolunu açık etsin" şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı: Bir Mekan, Bir Değer

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk, yeni merkezlerinin yalnızca bir dernek merkezi olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının kalbinin atacağı bir yer haline geleceğini ifade etti. Genel sekreteri Alptekin Cevherli ise derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bina Açılışı ve Dua

Ayrıca, Bulgaria Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) Başkan Vekili Nevzat Öztürk’ün yaptığı dua ile yeni bina hizmete açıldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneğinin (BULTÜRK), yeni genel merkez binası törenle hizmete açıldı. Fatih'teki genel merkez binasının önündeki törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türk dünyasından bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları, akademisyenler ve davetliler katıldı.