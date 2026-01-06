Bünyan Belediyesi Kayseri'nin En Başarılı İlçe Belediyesi Seçildi

ORC Araştırma'ya göre Bünyan Belediyesi, 3 bin 420 katılımcıyla yapılan ankette yüzde 60,4 memnuniyetle Kayseri'nin en başarılı ilçe belediyesi seçildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:49
ORC Araştırma sonuçları açıklandı

ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen Kayseri Yerel Yönetimler Memnuniyet Araştırması sonuçlandı. 3 bin 420 vatandaşın katılımıyla yapılan araştırmada, Bünyan Belediyesi yüzde 60,4 memnuniyet oranıyla Kayseri genelinde en başarılı ilçe belediyesi seçildi.

Araştırma sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, elde edilen başarının ekip çalışmasının ve gönülden verilen hizmetin bir sonucu olduğunu belirterek, "Bu başarı; gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarımızın, samimi belediyecilik anlayışımızın ve her zaman bizlere destek olan kıymetli hemşehrilerimizin eseridir. Bizim sevdamız Bünyan’dır. Bünyan için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Metin, kendilerine güvenen ve destek veren tüm Bünyanlılara teşekkür ederek, "Teşekkürler Bünyan, bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı.

