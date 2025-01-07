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Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden İstifa Etti

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:51
Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden İstifa Etti

Burak Dalgın DEVA Partisi'nden Ayrıldı

Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Dalgın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, DEVA Partisi'nin bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini belirterek, kurucusu olduğu partisiyle yollarının ayrıldığını vurguladı.

Siyasi Değişim İhtiyacı

Dalgın, DEVA Partisi'nin işleyişi hakkında uzun bir süredir yaptığı sözlü ve yazılı eleştirileri dile getirerek, "Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi." şeklinde ifade etti. Ayrıca, aynı yöntemlerle farklı sonuçlar beklemenin yanıltıcı olduğunu kaydetti.

Eleştiriler ve Gelecek Vizyonu

Dalgın, Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadığını belirterek, son süreçte karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma ve bunun getirdiği riskleri vurguladığını dile getirdi. DEVA'nın programını yazarken ve partiyi kurarken hedefledikleri doğrultuda, vatandaşların ortak meselelerine somut çözümler sunma çabasının arkasında durduğunu belirtti.

Yeni Bir Başlangıç

Dalgın, ayrıca Türkiye'nin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyanın her alanında rekabet edebilmesi için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Yaptığı açıklamada, "Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre'nin dediği gibi 'Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası.'" sözlerini de hatırlatarak, yeni bir başlangıç yapma arzusunu dile getirdi.

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