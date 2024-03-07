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Burcu Köksal’ın DEM Parti’ye kapıları kapattığı sözleri CHP’yi ikiye böldü: Özel ‘sürçülisan’ dedi, İmamoğlu ‘başka parti bul’ dedi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapılarını Demokrat Parti'ye kapatacağını ifade eden açıklamalarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Köksal'ın sözleri nedeniyle geri adım atmayan bir duruş sergilemesine dikkat çekerek, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak!" şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 13:39
Burcu Köksal’ın DEM Parti’ye kapıları kapattığı sözleri CHP’yi ikiye böldü: Özel ‘sürçülisan’ dedi, İmamoğlu ‘başka parti bul’ dedi!

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti'ye kapıları açacağı yönündeki açıklamaları CHP içinde krize neden oldu. Önceki gün yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadelerini kullanan Köksal'ın bu sözleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de dikkatini çekti. Özel, Uşak programında yaptığı konuşmada Köksal'ın ifadesinin bir sürçülisan olduğunu belirtip düzeltme yaptı.

özgür özel

Ancak, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'ın bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, "İnsan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" ifadelerini kullandı.

ekrem imamoğlu

Geri adım atmadı!

Özel'in bu sözleri sonrasında Köksal'ın geri adım atmadığı gözlendi. Köksal, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben Suriyelileri amasız, fakatsız, lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim, diyorum. AKP, mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak, diyorlar; ben emeklilere 4 ay doğal gaz ve AFJET konusunda destek vereceğim, diyorum. Belediyeyi DEM'lilerle yönetecek diyorlar; rantsal dönüşüm değil, garip gurebaya bedelsiz ev yapacağım, diyorum. Gizli kapılar ardında DEM'lilerle görüşüyor, diyorlar. Açık ve net, Afyonkarahisar'ı DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim. Net."

chp

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