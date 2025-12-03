Burdur'da 1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi — 1 gözaltı

Burdur'da büyük kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan ürünlere el koydu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından E.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada çok sayıda kaçak mal ele geçirildi.

Aramada ele geçirilen ürünler şunlar oldu: 109 adet elektronik eşya, 6 bin 245 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 adet cep telefonu şarj cihazı, 6 adet tablet, 13 adet kamera, 5 adet dron, 39 adet akıllı saat, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet para sayma makinesi ve 4 adet projektör.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

