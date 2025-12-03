Burdur'da 1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi — 1 gözaltı

Burdur'da jandarma ekiplerinin operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, E.E. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:47
Burdur'da 1 milyon 300 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi — 1 gözaltı

Burdur'da büyük kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma ekipleri piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan ürünlere el koydu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından E.E. isimli şahsın adresinde yapılan aramada çok sayıda kaçak mal ele geçirildi.

Aramada ele geçirilen ürünler şunlar oldu: 109 adet elektronik eşya, 6 bin 245 adet cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 adet cep telefonu şarj cihazı, 6 adet tablet, 13 adet kamera, 5 adet dron, 39 adet akıllı saat, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet para sayma makinesi ve 4 adet projektör.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenilirken, E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN...

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMADA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON 300 BİN LİRA OLAN KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde