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Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Coşkusu

Burdur'un Aziziye Köyü'nde 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği 11 bin katılımcıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 18:12
Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Coşkusu

Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Coşkusu

Burdur'un Aziziye Köyü, bu yıl 22.'si düzenlenen Kültür, Sanat ve Yayla Şenliğine ev sahipliği yaptı. Şenlik, Aziziye Yaylası'nda iş insanı Mehmet Cadıl tarafından gerçekleştirildi ve etkinliğe oldukça yoğun bir katılım sağlandı.

Etkinlikte, ünlü sanatçılar Ozan Yaşar Çebişli, Hüsnü Ataseven, Neslihan Yılmaz Ören, Nurcan Altınok ve Özlem Şahin sahne aldı. 11 bin kişinin katıldığı bu muhteşem festivalde, zeybek gösterileri, atlı birliklerin geçişi ve Yörük kültürünü yansıtan çeşitli performanslar sergilendi.

Yörük Kültürünün Önemi

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada Yörük kültürünün yaşatılmasındaki önemine değindi. Bilgihan, çocuklara ve gençlere bu zengin kültürün aktarılması gerektiğinin altını çizerek, "Yörük, hayatın hakkını verendir. Coğrafyasının, kaderinin aynı zamanda yolunu kendi çizen, ülkesini seven, vatanına aşık, milletine sadık, çevreye duyarlı ve insana hassas bir yaşam tarzına sahip olan Yörük biziz. Bizler o yüzden buradayız. Bu şenliğin daha nice 22'lerde buluşmasını diliyoruz." dedi.

Burdur'da Aziziye Köyü 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği düzenlendi. Aziziye Yaylası'nda...

Burdur'da Aziziye Köyü 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği düzenlendi. Aziziye Yaylası'nda düzenlenen şenliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da katıldı.

Burdur'da Aziziye Köyü 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği düzenlendi. Aziziye Yaylası'nda...

Burdur'da Aziziye Köyü 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği düzenlendi. Aziziye Yaylası'nda düzenlenen şenliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da katıldı.

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