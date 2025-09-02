Burdur'da Ahır Yangını: 2 İnek ve 2 Buzağı Telef Oldu

Burdur'da ahır yangını: 2 inek ve 2 buzağı telef oldu

Yeşilova ilçesi Armut köyünde meydana geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Armut köyünde, Muzaffer A'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 inek ve 2 buzağı telef oldu. Ayrıca yaklaşık 2 bin 500 saman balyası küle döndü.

Yangının çıkış nedeni hakkında çalışmalar sürüyor.

