Burdur'da Ahır Yangını: 2 İnek ve 2 Buzağı Telef Oldu

Burdur'un Yeşilova ilçesi Armut köyünde çıkan ahır yangınında 2 inek, 2 buzağı telef oldu; 2 bin 500 saman balyası küle döndü.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:07
Yeşilova ilçesi Armut köyünde meydana geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Armut köyünde, Muzaffer A'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay üzerine köye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 inek ve 2 buzağı telef oldu. Ayrıca yaklaşık 2 bin 500 saman balyası küle döndü.

Yangının çıkış nedeni hakkında çalışmalar sürüyor.

