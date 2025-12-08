Keçiören Belediyesi'nden Personel İçin Taşınmaz Mal Yönetimi Eğitimi

Keçiören Belediyesi'nde personel için kapsamlı taşınmaz mal yönetimi eğitimi

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmak amacıyla Taşınmaz Mal Yönetimi konulu bir eğitim programı düzenledi. Eğitime Belediye Meclis Salonu ev sahipliği yaptı ve katılım yüksek oldu.

Eğitimi Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan verdi

Eğitimi veren Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan, katılımcılara taşınmaz yönetimine ilişkin yasal, mali ve idari süreçleri detaylarıyla aktardı. Amaç, belediye personelinin taşınmaz mal yönetimi konusundaki farkındalığını artırarak süreçlerin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamaktı.

Programda ele alınan ana başlıklar

Eğitim kapsamında, taşınmaz mallarla ilgili temel kavramlardan başlayarak belediye organlarının taşınmazların idaresine dair yetki ve sorumlulukları detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılara ayrıca taşınmaz mal edinimi, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma, ihale işlemleri, satış ve trampalar ile kiralama süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Programda ayrıca 4734 ve 2886 sayılı Kanunların taşınmaz malların yönetiminde uygulanabilirliği, taşınmazların vergisel değerlendirilmesi (KDV, kurumlar vergisi), sınırlı ayni hak (irtifak hakkı) tesisi, kullanım izni verilmesi, izinsiz işgal ve ecrimisil işlemleri gibi konular üzerinde duruldu.

Sunumda ayrıca taşınmaz malların tahsisi, devri, kaydı ve muhasebeleştirme süreçleri detaylandırıldı; personelin uygulamada karşılaşabileceği hukuki ve mali hususlara ilişkin örnek açıklamalara yer verildi.

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü yetkilileri, düzenlenen eğitimin belediye hizmet kalitesine ve taşınmaz yönetimindeki etkinliğe olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

