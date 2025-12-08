Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 1975'te çırak olarak başladığı iş yerinde yarım asrı bulan emeğinin karşılığını alan 67 yaşındaki Oğuz Matracı, yıllar sonra çalıştığı dükkânın sahibi oldu.

Hayalin gerçeğe dönüşü

Oğuz Matracı, otomobil ve traktör parça satışı yapan iş yerinde başlayan meslek yaşamında uzun yıllar aynı dükkânda çalıştı; ortaklık, kalfalık ve ayrılıklarla örülen bir süreçten sonra nihayet dükkanı satın aldı. Hikâyesi, yılların birikimi ve sabrının bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Matračı'nın kendi sözleriyle: "Ben burada çırak olarak çalışmaya başladım. Askerden geldikten sonra, 1982 yılında ustam bana ortaklık teklif etti ve kabul ettim. Çalıştıkça borcumu ödedim. Dükkanın malının yarısına sahip oldum. Borcum da bittikten hayalim bir dükkan sahibi olmaktı. Zaman geldi dedim ve Allah nasip etti, dükkanı satın aldık. Dükkan sahibi olduk ama bu zaman zarfında tabii ki aşağı-yukarı 50 sene gibi bir zaman geçti. Biz, bu dükkana geleli de 41 sene oldu. 41 senedir bu dükkanda kiracıyız. 1998 yılında ben ortağımdan ayrıldım. Daha sonra dükkan hayaliyle yaşamaya başladık. Bu sene Allah bana bu dükkanı satın almayı nasip etti ve çok huzurluyum"

Aile, onur ve iş ahlakı

Matračı, yıllarca süren çalışmayla hem ailesinin geçimini sağladığını hem de çocuklarını onur ve dürüstlükle yetiştirdiğini vurguluyor. Kendi ifadesiyle: "1998 yılında ortaklıktan ayrıldıktan sonra tek başıma dükkanın içerisini yönetmeye başladım. Ne çok para kazandım, ne az para kazandım. Çok para kazanıp kimseye faydam olmadı, az para kazanıp kimseye muhtaç olmadım. Babamın bize öğrettiği haysiyeti, burada devam ettirmeye çalıştım. Aynı zamanda da bu haysiyeti, doğruluğu ve dürüstlüğü de çocuklarımızı da vermek istedik. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. Ellerine ekmeği verdik, makamları iyi, memuriyetleri güzel. Herkes onlardan da memnun. Bu da bana gurur veriyor"

Meslektaşından övgü

Aynı sanayi sitesinde lastik tamirciliği yapan Recep Gümüş, Matracı'nın yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmesinden duydukları mutluluğu şöyle anlattı: "1980 yılında ben çıraklığa başladım. O tarihte de Oğuz Matracı abimle tanıştım. Çarşı içerisinde esnaflık yaparken o günlerde bu bölgede iyi bir esnaf olduğunu gördüm ve tanıdım. Herkese eşit davrandı, kimseyi kırmadı. Yıllardır burada esnaflık yapıyor. Sakin ve mükemmel bir insan. Taşköprü'nün sevilen bir esnafı, sağ olsun Oğuz abi ile de gurur duyduk" şeklinde konulştu.

Oğuz Matracı'nın hikâyesi, sadakat, emek ve sabrın yerel esnaflık içerisinde nasıl meyve verdiğinin örneğini sunuyor.

