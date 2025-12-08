DOLAR
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi

Havaların soğumasıyla Afyonkarahisar ve Şuhut'ta balık tezgahları canlandı; Karadeniz hamsisine talep arttı, fiyatlar 150-300 TL arasında.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:04
Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisarda da havaların soğumasıyla balık tezgahlarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar özellikle tezgâhların vazgeçilmezi hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.

Şuhut'ta hamsi yoğun ilgi görüyor

Şuhut ilçesindeki kapalı pazar yerindeki balık pazarında hamsi bereketi yaşanıyor. Tezgâhlarda yerini alan taze hamsi, vatandaşlardan yoğun talep görürken fiyatlar 150 TL ile 300 TL arasında değişiyor.

Balık satıcıları, havaların soğumasıyla balık çeşitlerinin arttığını vurgulayarak, özellikle Karadeniz'den gelen hamsinin Şuhut halkı tarafından rağbet gördüğünü belirtti. Satıcılar, hamsinin hem lezzetli hem de yüksek besin değerine sahip olduğunun altını çizerek vatandaşlara balık tüketimini artırma çağrısında bulundu.

Satış günleri ve hafta sonu yoğunluğu

Şuhut kapalı pazar yerinde haftanın belirli günlerinde taze balık satışının sürdüğü, özellikle hafta sonlarında yoğun talep nedeniyle hamsinin kısa sürede tükendiği bildirildi.

