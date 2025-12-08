Gaziantep'in 55 Yıllık Fotoğrafçısı Recep Özkendirci

Çocukluk hayaliyle başlayan meslek, teknolojiye rağmen tutku sürüyor

70 yaşındaki Recep Özkendirci, Gaziantep'te 55 yıldır fotoğrafçılık mesleğini tutkuyla sürdürüyor. 1972 yılında başladığı kariyerinde, filmli dönemin rötuş ve baskı anılarını hâlâ hatırlıyor.

Almanya'da geçen döneminin ardından 14 yaşında Gaziantep'e dönen Özkendirci, ağabeyinin yönlendirmesiyle fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladı. Çırak olarak mesleğe adım attı, zamanla kendini geliştirdi, kendi stüdyosunu açtı, evlendi ve dört çocuk babası oldu.

Elinden 55 yıldır fotoğraf makinesini düşürmediğini söyleyen Özkendirci, kentte fotoğrafçılık kültürünün gelişimine katkı sunduğunu ve birçok kişiye mesleği öğrettiğini belirtti. Sağlığı yettiği sürece dükkanında müşterilerine hizmet vermeye devam etmek istediğini vurguladı.

Eski tip makinelerle başladığı meslekteki zorluklara rağmen 1980'de iş yerini büyüttüğünü anlatan usta, filmli fotoğrafların kendisi için ayrı bir değeri olduğunu dile getirdi: "O zamanlar filmleri tab ediyorduk. Rötuş yapıyorduk. O eski fotoğraf işleri daha güzeldi."

Günümüzdeki teknolojik dönüşüme dikkat çeken Özkendirci, mesleğin değişimini şöyle özetledi: "Teknoloji mesleğimizi bitirdi, herkes telefonlarla fotoğraf çekiyor." Yüksek çözünürlüklü telefon kameralarının dış çekimlerde ve düğünlerde yaygınlaşmasının fotoğrafçılık mesleğini derinden etkilediğini söyledi.

Yine de işlerinin tamamen bitmediğini belirten Özkendirci, "Hala düğün ve dış çekimlerimiz oluyor, vesikalık çekimlerimiz oluyor" dedi. Ancak eski stüdyo ortamlarını özlediğini ve dijitalleşmenin mesleği kökten değiştirdiğini ifade etti. Gençlere ise açıkça uyardı: "Gençlere tavsiyem kesinlikle fotoğrafçılık mesleğini seçmeyin."

