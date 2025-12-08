DOLAR
Muş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Muş İl Jandarma ekipleri, Mercimekkale'de kaçak kazı yapan K.B., U.B., R.T. ve M.B.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı; kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:01
Muş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Jandarma suçüstü yakaladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gelen ihbar üzerine operasyon düzenlendi.

Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı değerlendirilen K.B., U.B., R.T. ve M.B. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Olay yerinde yapılan incelemelerde; 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet metal dedektörü, 1 adet metal dedektörü geniş alan tarama aparatı ve 1 adet geniş alan tarama çerçeve aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

