Muş'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
Jandarma suçüstü yakaladı
Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gelen ihbar üzerine operasyon düzenlendi.
Mercimekkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazı yaptığı değerlendirilen K.B., U.B., R.T. ve M.B. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler
Olay yerinde yapılan incelemelerde; 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet metal dedektörü, 1 adet metal dedektörü geniş alan tarama aparatı ve 1 adet geniş alan tarama çerçeve aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
