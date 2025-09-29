Burdur'da çiftçi cinayeti davasında 6 sanık beraat etti

Burdur'da çiftçi Gökhan Tombak davasında beraat kararı

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilik yapan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanık, mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Duruşmada neler yaşandı

Davanın 9. ve karar duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı mütalaasında, sanıkların beraatini delil yetersizliğinden talep etti. Maktulün avukatları ve yakınları mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan U., Emrah T., Ahmet U., Ahmet S., Muhammet A. ve Selahattin A.'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi ve haklarındaki adli kontrol şartını kaldırdı. Maktulün yakınları duruşma sonrası karara tepki gösterdi.

Olayın geçmişi

Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmış, diğer şüpheliler hakkında farklı derecelerde suçlamalar yöneltilmişti.

Savcılık iddianamesinde Emrah T. için "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U. için "öldürmeye azmettirme" ve diğer dört sanık için ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. Tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

