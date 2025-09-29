Burdur'da çiftçi cinayeti davasında 6 sanık beraat etti

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gökhan Tombak'ın öldürülmesi davasında 6 sanığın delil yetersizliğinden beraatine ve adli kontrolün kaldırılmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 17:25
Burdur'da çiftçi cinayeti davasında 6 sanık beraat etti

Burdur'da çiftçi Gökhan Tombak davasında beraat kararı

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilik yapan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanık, mahkeme tarafından delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Duruşmada neler yaşandı

Davanın 9. ve karar duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı mütalaasında, sanıkların beraatini delil yetersizliğinden talep etti. Maktulün avukatları ve yakınları mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan U., Emrah T., Ahmet U., Ahmet S., Muhammet A. ve Selahattin A.'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi ve haklarındaki adli kontrol şartını kaldırdı. Maktulün yakınları duruşma sonrası karara tepki gösterdi.

Olayın geçmişi

Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmış, diğer şüpheliler hakkında farklı derecelerde suçlamalar yöneltilmişti.

Savcılık iddianamesinde Emrah T. için "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U. için "öldürmeye azmettirme" ve diğer dört sanık için ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. Tutuklu sanıklar önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak...

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanığın beraatine karar verildi.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halep Başkonsolosu Cengiz, Türkiye Burslarına Kabul Edilen 20 Öğrenciyle Buluştu
2
Bakan Ersoy, Kent Walker ile GoTürkiye'nin Dijital Başarısını Görüştü
3
Tunceli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
4
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 zanlı tutuklandı
5
İsveç Başbakanı: Rusya İsveç Hava Sahasını da İhlal Edebilir
6
Namibya'da Etosha Yangını: 946 Bin Hektar Zarar, 500 Asker Sevk Edildi
7
Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı