Burdur'da Çimento Tankeriyle Kazada Üç Can Kaybı, Beş Yaralı

Burdur'da Feci Kaza

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen çimento tankeri kazasında, üç kişi hayatını kaybederken, beş kişi yaralandı.

Kazanın Ayrıntıları

Antalya-Isparta kara yolunun Çamlık köyü Kocabel mevkisinde, Mehmet K. (25) yönetimindeki 32 HV 864 plakalı otomobil, Alper G. (23) tarafından kullanılan çimento tankeriyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle çimento tankeri, İbrahim U. (42) idaresindeki 07 BDT 469 plakalı araca çarptı ve Abidin Ünder'in (47) kullandığı 07 AYA 894 plakalı otomobilin üzerine düştü, ardından şarampole devrildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Sonuçları

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Olay yerindeki sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Abidin Ünder ile yanındaki Zeynep Alkış'ın (37) kaza sırasında hayatını kaybettiğini, Arslan Ünder'in (67) ise hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan diğer sürücüler Mehmet K., İbrahim U. ve Alper G. ile birlikte Yeliz Y. (40) ve Hasan Ali E. (46), çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer Olay Yerinde

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kazanın gerçekleştiği alana gelerek yetkililerden bilgi aldı.