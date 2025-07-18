Burdur'da Dereye Düşen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Feci Kaza: Traktör Dereye Devrildi

Burdur'un Kayaaltı Köyü'nde gerçekleşen üzücü bir kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı. Alim Coşkun (52) idaresindeki 15 KD 029 plakalı traktör, aniden dereye devrildi.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, hızla çalışmalara başladı. Traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda, maalesef Alim Coşkun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cenazesi, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu kaza, traktör kullanımı ve tarım araçlarının güvenliği konusundaki önlemlerin bir kez daha önemini gözler önüne serdi.

Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

Burdur'da dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.