Burdur'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 10 Araca Para Cezası

Burdur polisinin denetimlerinde dron destekli uygulama ve il geneli kontroller sonucu toplam 10 araca idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 10:04
Burdur’da polis ekiplerince yürütülen trafik denetimlerinde, toplam 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetim Yapılan Noktalar ve Amaç

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamalara devam ediyor.

Uygulama Detayları

Bu çerçevede, 2 Aralık tarihinde Bucak ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan 8 araca/sürücüsüne trafik idari ceza uygulandı.

27-28 Kasım tarihlerinde ise il genelinde, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 767 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan 2 araca/sürücüsüne idari ceza uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.

Genel toplamda uygulamalar sonucunda 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası verilmiş oldu.

