DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

Burdur'da Emniyet ve Jandarmaya 56 Yeni Hizmet Aracı Teslimi

Burdur’da emniyet ve jandarmaya toplam 56 yeni hizmet aracı, Burdur Gölü kıyısında düzenlenen törenle teslim edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:26
Burdur'da Emniyet ve Jandarmaya 56 Yeni Hizmet Aracı Teslimi

Burdur'da Emniyet ve Jandarmaya 56 Yeni Hizmet Aracı Teslimi

Burdur’da emniyet ve jandarma teşkilatlarına kazandırılan 56 yeni hizmet aracı, Burdur Gölü kıyısında düzenlenen törenle teslim edildi.

Araç Dağılımı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne 36, İl Jandarma Komutanlığına 20 olmak üzere toplam 56 yeni hizmet aracı düzenlenen törenle güvenlik güçlerine teslim edildi.

Vali Bilgihan'ın Açıklaması

Düzenlenen törende konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, emniyet ve jandarma birimleri tarafından kullanılan ekonomik ömrünü tamamlamış 10 yaş ve üzeri araçların yenilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Birimlerimiz tarafından sunulan güvenlik ve asayiş hizmetlerinin gelişen teknolojiye, değişen suç profillerine ve yeni tehdit alanlarına karşı etkinlik ve kalitesinin artırılması amacı ile alımı yapılan 9 bin 200 aracın İstanbul ilinde dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Alımı yapılan araçlardan İl Jandarma Komutanlığımıza 20 ve İl Emniyet Müdürlüğümüze 36 olmak üzere toplam 56 araç ilimizde kolluk kuvvetlerinin hizmetine sunulmuştur. İlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Tören ve Katılımcılar

Tören, konuşmanın ardından dua edilmesi ve araçlar tarafından oluşturulan kortej geçişi ile son buldu.

Törene; İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri, hayırseverler, polis ve jandarma personelleri katıldı.

BURDUR'DA EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARINA KAZANDIRILAN 56 YENİ HİZMET ARACI, BURDUR GÖLÜ...

BURDUR'DA EMNİYET VE JANDARMA TEŞKİLATLARINA KAZANDIRILAN 56 YENİ HİZMET ARACI, BURDUR GÖLÜ KIYISINDA DÜZENLENEN TÖRENLE TESLİM EDİLDİ.

BURDUR VALİSİ TÜLAY BAYDAR BİLGİHAN

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
5
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'
6
TAYFUN Füze Sistemi Test Atışında Hedefi Başarıyla Vurdu
7
Başkan Halit Doğan: Kentsel Dönüşüm Ofisleri Samsun'da İletişimin Güçlü Adresi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?